ДТП на поселке Котовского: пьяный водитель не заметил маршрутки

Вечером 9 февраля 2022 года на улице Заболотного водитель Toyota, будучи навеселе, не увидел в темноте стоящей перед ним маршрутки и буквально заехал под автобус.

О дорожно-транспортном происшествии в Суворовском районе сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

По предварительной информации, вечером 9 февраля, водитель автомобиля Toyota Carina, двигаясь по улице Академика Заболотного, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автобусом.

Двух пассажиров легковушки госпитализировали.

Водитель автомобиля Toyota с явными признаками алкогольного опьянения был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работал следователь.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Суворовском районе Одессы. Там в ночь с 29 на 30 января Nissan на огромной скорости влетел в рекламную конструкцию. В результате аварии погибли два человека, еще один серьезно пострадал.

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