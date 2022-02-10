ДТП на поселке Котовского: пьяный водитель не заметил маршрутки

Вечером 9 февраля 2022 года на улице Заболотного водитель Toyota, будучи навеселе, не увидел в темноте стоящей перед ним маршрутки и буквально заехал под автобус.
О дорожно-транспортном происшествии в Суворовском районе сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.
По предварительной информации, вечером 9 февраля, водитель автомобиля Toyota Carina, двигаясь по улице Академика Заболотного, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автобусом.
Двух пассажиров легковушки госпитализировали.
Водитель автомобиля Toyota с явными признаками алкогольного опьянения был доставлен в медицинское учреждение.
На месте происшествия работал следователь.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Суворовском районе Одессы. Там в ночь с 29 на 30 января Nissan на огромной скорости влетел в рекламную конструкцию. В результате аварии погибли два человека, еще один серьезно пострадал.
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