Сейчас время для медийного хайпа

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что сейчас западные медиа склонны «фантазировать о переговорах» и выдавать это за инсайды, ссылаясь на анонимные источники.

«Сейчас для западных медиа невероятное время — можно фантазировать о переговорах, анализировать и выдавать это за инсайды со ссылкой на несколько анонимных источников. Плодить концепции, которые в основном не становятся реалиями переговорного процесса, но всегда можно сказать, что „лежало на столе, просто не договорились“», — написал Коваленко в Tелеграм.

Так руководитель ЦПД отреагировал на информацию, которую в понедельник, 17 марта, распространило издание Semafor. Издание написало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признать временно оккупированный Крым российской территорией в рамках любого мирного соглашения о прекращении войны.

Сегодня в соцсетях разгоняют статью NYT , где говорится, что «Трамп может согласиться передать порт Одессы под контроль рф». Отмечается, что неназванные «украинские чиновники» переживают, что во время диалога США и рф могут «рассматриваться территориальные претензии путина, возможно, с портом Одесса».

«Опять какие-то неизвестные источники, инсайды, хайп.Такого, как и говорил, много и будет дальше тоже немало.Но с реальностью такие вбросы преимущественно не имеют ничего общего», — прокомментировал Коваленко.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек, Предтечино и Курдюмовки.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 25 раз атаковал украинские подразделения у Торецка, Дачного, Дружбы, Озаряновки, Дилиевки и Леонидовки.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков в районах Алексеевки, Привольного и Константинополя, а также в сторону Веселого и Разлива.

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 18 атак захватчиков.

Силы обороны Украины за последние сутки имели успехи в боестолкновениях на Торецком направлении фронта. В то же время и у врага там были продвижения, а также в районе Великой Новоселки и на западе Запорожской области.

Об этом сообщается в сводке Института изучения войны (ISW). Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные 15-17 марта.

Согласно им, ВСУ недавно продвинулись вдоль улицы Донецкой в северной части города Торецк на Донетчине. В то время как российские войска имели продвижения к югу от Леонидовки (юго-западнее Торецка).

Согласно геолокационным кадрам от 17 марта, ВС РФ продвинулись к югу от Привольного (к западу от Великой Новоселки) на Новопавловском направлении фронта.

Кроме этого, в ISW отмечают, что на западе Запорожской области российские войска недавно продвинулись в центре Малых Щербаков (северо-западнее Работино).

Потери врага на утро 18 марта 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одно средство ПВО, три средства ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1560 человек.



Потери вражеской техники за сутки: