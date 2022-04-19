Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ожил капремонтом застывший в начале войны знаменитый перекресток

В Одессе ожил капремонтом застывший в начале войны знаменитый перекресток

Знаменитый перекресток у одесского Привоза, который начала ремонтировать незадолго до войны, снова ожил после вынужденного застоя.

Сейчас его опасаются именовать «горячим» или «скандальным». Сейчас одесситы просто радуются, что здесь возобновился капремонт. По понятной причине: это ведь еще одна жизнеутверждающая «картинка».

Отметим, работы возобновились не только на самом перекрестке Преображенской и Пантелеймоновской. Ведутся они и у Нового рыбного корпуса, там, где в свое время (довоенное!), мы радовались появлению первой венской остановки .

Что же касается самого перекрестка, где сейчас останавливаются люди, чтобы посмотреть, как трудятся рабочие, то здесь уже завершено укрепление коллектора, который был построен еще в XIX веке и находился в аварийном состоянии.

Нам также сообщают официально, что уже заменены и все инженерные сети (водоснабжение, газоснабжение, сети связи, хозяйственно-бытовой канализации, водоотвод), которые пересекали данный перекресток.

Сейчас ведутся работы по установке новых опор освещения и контактной сети трамвая.

Но и это еще не все. На знаменитом перекрестке у Привоза обустраивается и современное бетонное покрытие под укладку трамвайных рельсов и рельсовых пересечений.

Как все это происходит — смотрите на наших фото.

Что еще осталось сделать? На перекрестке восстановят твердое покрытие проезжей части, установят безопасные и комфортные тротуары с пандусами.

Завершающим же этапом работы станет монтаж перильного ограждения и элементов организации дорожного движения, после чего и должно будет возобновлено движение транспорта через перекресток.

И дай Бог, чтобы так и было!

Читайте также:

Рядом с Привозом: на перекрестке Преображенской и Пантелеймоновской возобновились ремонтные работы

Капремонт горячего угла у Привоза: с надеждой уложиться в сроки

Фото Марии Котовой

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить