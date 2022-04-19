В Одессе ожил капремонтом застывший в начале войны знаменитый перекресток

Знаменитый перекресток у одесского Привоза, который начала ремонтировать незадолго до войны, снова ожил после вынужденного застоя.

Сейчас его опасаются именовать «горячим» или «скандальным». Сейчас одесситы просто радуются, что здесь возобновился капремонт. По понятной причине: это ведь еще одна жизнеутверждающая «картинка».

Отметим, работы возобновились не только на самом перекрестке Преображенской и Пантелеймоновской. Ведутся они и у Нового рыбного корпуса, там, где в свое время (довоенное!), мы радовались появлению первой венской остановки .

Что же касается самого перекрестка, где сейчас останавливаются люди, чтобы посмотреть, как трудятся рабочие, то здесь уже завершено укрепление коллектора, который был построен еще в XIX веке и находился в аварийном состоянии.

Нам также сообщают официально, что уже заменены и все инженерные сети (водоснабжение, газоснабжение, сети связи, хозяйственно-бытовой канализации, водоотвод), которые пересекали данный перекресток.

Сейчас ведутся работы по установке новых опор освещения и контактной сети трамвая.

Но и это еще не все. На знаменитом перекрестке у Привоза обустраивается и современное бетонное покрытие под укладку трамвайных рельсов и рельсовых пересечений.

Как все это происходит — смотрите на наших фото.

Что еще осталось сделать? На перекрестке восстановят твердое покрытие проезжей части, установят безопасные и комфортные тротуары с пандусами.

Завершающим же этапом работы станет монтаж перильного ограждения и элементов организации дорожного движения, после чего и должно будет возобновлено движение транспорта через перекресток.

И дай Бог, чтобы так и было!

Читайте также:

Рядом с Привозом: на перекрестке Преображенской и Пантелеймоновской возобновились ремонтные работы

Капремонт горячего угла у Привоза: с надеждой уложиться в сроки

Фото Марии Котовой