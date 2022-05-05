Капремонт знаменитого перекрестка у Привоза: новая остановка и контактная сеть (фото)

Продолжаются работы на знаменитом перекрестке Преображенской и Пантелеймоновской улиц у одесского Привоза.

Начавшись еще до войны, они были приостановлены, а потом возобновились. Сейчас уже можно видеть новый трамвайный остановочный комплекс. Идут работы по прокладке контактной сети трамвая.

Как сообщает депутат Одесского горсовета Петр Обухов, работы планируют закончить к июню.

«Во время военного положения финансирование капитальных расходов запрещено, поэтому подрядчик производит все работы с надеждой получить деньги после войны»,

– пишет Петр Обухов.

Напомним, работы возобновились не только на самом перекрестке Преображенской и Пантелеймоновской. Ведутся они и у нового рыбного корпуса, там, где в свое время, мы радовались появлению первой венской остановки. Новый остановочный комплекс установлен здесь же.

Ранее здесь было завершено укрепление коллектора, который был построен еще в XIX веке и находился в аварийном состоянии. Кроме того, заменены и все инженерные сети (водоснабжение, газоснабжение, сети связи, хозяйственно-бытовой канализации, водоотвод), которые пересекали данный перекресток.

Как все это происходит – смотрите на наших фото:

Фото Марии Котовой