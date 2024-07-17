На одном из самых горячих направлений фронта погиб защитник из Одесской области

О трагическом известии сообщил городской голова города Виталий Граждан.

Валентин Вячеславович выполняя воинский долг, погиб возле населенного пункта Северное на окраине г. Торецк Бахмутского района Донецкой области.

Он погиб как настоящий воин, мужественный и сильный защитник и настоящий мужчина — с оружием в руках, смело глядя в лицо врагу, до последнего вздоха оставаясь верным военной присяге и украинскому народу.

Глубокой печалью склоняем головы, разделяя невыразимую боль утраты с родными, близкими и побратимами защитника Украины.

Прощание с Героем пройдет завтра, 18 июля. Место и время по известным причинам не сообщается.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в бою вблизи Бахмута погиб житель села Романовка, солдат отделения противотанковых ракетных комплексов механизированного батальона ВСУ Вячеслав Каушан. Защитнику было всего 21 год.

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