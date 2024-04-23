Новости Одессы и Одесской области

Белгород-Днестровский прощается с защитником, погибшим в бою под Бахмутом

Белгород-Днестровский прощается с защитником, погибшим в бою под Бахмутом

Во вторник, 23 апреля, в Одесской области простятся с защитником, погибшим в Донецкой области осенью прошлого года. Жителю Белгорода-Днестровского Пугачеву Виктору Николаевичу было 48 лет.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

Житель Белгорода-Днестровского, отважный защитник родной земли, Пугачев Виктор Николаевич погиб 15 октября 2023 года во время участия в боевых действиях вблизи населенного пункта Клещеевка Бахмутского района.

«Горько и больно осознавать, что лучшие сыновья Украины идут в небесное войско.  Настоящий патриот, надежный побратим, несокрушимый Воин, преданный военной присяге отдал самое ценное — собственную жизнь за каждого из нас, за Украину. Такой высокой и страшной является цена нашей свободы», — скорбят земляки Героя.

Траурная церемония прощания с Виктором Пугачевым состоится сегодня, 23 апреля 2024 года, в Белгороде-Днестровском.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в бою вблизи Бахмута погиб житель села Романовка, солдат отделения противотанковых ракетных комплексов механизированного батальона ВСУ Вячеслав Каушан. Защитнику было всего 21 год.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua