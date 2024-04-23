Белгород-Днестровский прощается с защитником, погибшим в бою под Бахмутом

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

Житель Белгорода-Днестровского, отважный защитник родной земли, Пугачев Виктор Николаевич погиб 15 октября 2023 года во время участия в боевых действиях вблизи населенного пункта Клещеевка Бахмутского района.

«Горько и больно осознавать, что лучшие сыновья Украины идут в небесное войско. Настоящий патриот, надежный побратим, несокрушимый Воин, преданный военной присяге отдал самое ценное — собственную жизнь за каждого из нас, за Украину. Такой высокой и страшной является цена нашей свободы», — скорбят земляки Героя.

Траурная церемония прощания с Виктором Пугачевым состоится сегодня, 23 апреля 2024 года, в Белгороде-Днестровском.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в бою вблизи Бахмута погиб житель села Романовка, солдат отделения противотанковых ракетных комплексов механизированного батальона ВСУ Вячеслав Каушан. Защитнику было всего 21 год.