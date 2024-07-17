На одному з найгарячіших напрямків фронту загинув захисник з Одеської області

На одному з найгарячіших напрямків фронту загинув захисник з Одеської області

Білгород-Дністровський проводить в останню путь захисника України – солдата Валентина В’ячеславовича Семенова, який загинув у бою на Торецькому напрямку фронту.

Про трагічну звістку повідомив міський голова міста Віталій Граждан.

Валентин В’ячеславович виконуючи військовий обов’язок, загинув біля населеного пункту Північне на околиці м. Торецьк Бахмутського району Донецької області.

Валентин Семенов

Він загинув як справжній воїн, мужній і сильний захисник та справжній чоловік – зі зброєю в руках, сміливо дивлячись в обличчя ворогові, до останнього подиху залишаючись вірним військовій присязі та українському народові.
З глибоким сумом схиляємо голови, розділяючи невимовний біль втрати з рідними, близькими та побратимами захисника України.

Прощання з Героєм відбудеться завтра, 18 липня. Місце і час з відомих причин не повідомляється.

Раніше “Одесская жизнь” повідомляла, що в бою поблизу Бахмута загинув житель села Романівка, солдат відділення протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону ЗСУ В’ячеслав Каушан. Захиснику було всього 21 рік.

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