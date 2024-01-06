На Одессу и область надвигается непогода: к чему надо быть готовыми

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

И несмотря на то, что, по прогнозам, на этот раз непогода будет не такой силы, как в конце ноября, когда регион был почти парализован, глава ОВА призывает жителей области отнестись к этому серьезно, чтобы не прибавлять лишней работы коммунальным службам, ведь «природа – дама непредсказуемая».

Кроме того, напоминает Кипер, проблему могут попробовать усугубить и российские террористы.

«Поэтому мы должны быть готовы ко всему. На вооружении чрезвычайников и медиков – полноприводные машины. Чтобы в любых условиях помогать людям.

У коммунальных предприятий и медучреждений под рукой более 4000 генераторов. Чтобы работать, несмотря на перебои со светом. Готовы и пункты несокрушимости. Сейчас на территории области их работает 399, еще 413 готовы развернуть по необходимости.

В усиленном режиме и аварийные бригады энергетиков ДТЭК»,

– сообщил глава Одесской ОВА.

Он также настоятельно призвал граждан быть особенно внимательными и осторожными и строго соблюдать меры безопасности на дорогах и предупредил о возможном закрытии трассы М-05 Киев – Одесса.

«Поэтому прошу следить за сообщениями и не выезжать на дороги при отсутствии экстренной необходимости»,

– добавил Кипер.

Ранее сообщалось, что из-за возможных морозов в Одессе разворачивают пункты обогрева.

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