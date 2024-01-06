На Одесу та область насувається негода: до чого треба бути готовими

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

І незважаючи на те, що, за прогнозами, цього разу негода буде не такою силою, як наприкінці листопада, коли регіон був майже паралізований, глава ОВА закликає жителів області поставитися до цього серйозно, щоб не додавати зайвої роботи службам, адже «природа – дама непередбачувана».

Крім того, нагадує Кіпер, проблему можуть спробувати посилити і російські терористи.

«Тож ми маємо бути готовими до всього. На озброєнні надзвичайників та медиків – повнопривідні машини. Аби за будь-яких умов допомагати людям.

У комунальних підприємств та медзакладів під рукою понад 4000 генераторів. Щоб працювати, попри перебої зі світлом. Готові й пункти незламності. Нині на території області їх працює 399, ще 413 готові розгорнути у разі потреби.

В посиленому режимі й аварійні бригади енергетиків ДТЕК»,

– повідомив голова Одеської ОВА.

Він також настійно закликав громадян бути особливо уважними та обережними та суворо дотримуватись заходів безпеки на дорогах та попередив про можливе закриття траси М-05 Київ – Одеса.

«Тож прошу слідкувати за повідомленнями та не виїжджати на дороги за відсутності екстреної необхідності»,

– додав Кіпер.

Раніше повідомлялося, що через можливі морози в Одесі розгортають пункти обігріву.

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