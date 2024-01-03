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Погода в январе-2024: в Одессе будет мороз?

Погода в январе-2024: в Одессе будет мороз?

Еще немного – и мы пройдем зимний «экватор». А эта зима выдалась достаточно теплой, по крайней мере, одесситов погода прямо «балует»: уже не один день держится плюсовая температура. Но синоптики предупреждают: это ненадолго.

Согласно прогнозам на ближайшие дни, теплая погода в Одессе продержится только до 7 января, а уже с понедельника, 8 января, температура воздуха понизится до 8-11 градусов ниже нуля. Правда, по-настоящему холодно будет только ночью.

Напомним, ранее специалисты учебно-научного гидрометеорологического института Одесского государственного экологического университета рассказали «Одесской жизни» о прогнозах на эту зиму.

Так, по прогнозам метеорологов, зима в Одесском регионе, скорее всего, будет теплой. А снег если и будет выпадать, то не задержится. При этом увеличится количество опасных стихийных явлений – обледенений и гололедов.

Предварительно, мокрый снег, возможен 7, 11, 13, 19, 23, 26 и 27 января. А вот 12 января может выпасть «настоящий» снег. При этом дни будут пасмурными, почти без прояснений.

Осадков, по данным синоптиков, не ожидается 10, 22, 15, 16, 17, 18,20, 22, 23, 24, 25 28, 29, 30 и 31 января.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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