На Одесщину надвигается ненастье: предупреждают спасатели

Об этом сообщили на facebook-странице ГУ ГСЧС в Одесской области.

В сообщении говорится, что в течение трех дней синоптики прогнозируют значительные осадки – дождь с переходом в мокрый снег.

Жителей области просят воздержаться от дальних поездок в эти дни и соблюдать правила безопасности.

Чтобы люди не были беспечными, специалисты ГСЧС напомнили о масштабной чрезвычайной ситуации, постигшей жителей региона в конце ноября 2023 года.

Ведь именно из-за пренебрежения предупреждениями соответствующих служб, снегопад превратился в стихийное бедствие. Особенно для тех, кто застрял в дороге.

Помните, что несоблюдение простых рекомендаций может обернуться для вас опасностью. Будьте сознательны и оставайтесь в безопасности, —

обратились в ГСЧС к жителям Одесской области.

Напомним, в конце ноября из-за стихии, бушевавшей в Одесской области почти сутки, снегом занесло все важные магистрали. Автомобили, грузовики и автобусы оказались в плену снежных заносов. Спасатели работали круглосуточно.