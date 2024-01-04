Новости Одессы и Одесской области

На Одесщину надвигается ненастье: предупреждают спасатели

На Одесщину надвигается ненастье: предупреждают спасатели

В ближайшие дни на Одесщине ухудшится погода. 7-9 января на всей территории Одесской области ожидается гололедица и налипание мокрого снега.

Об этом сообщили на facebook-странице ГУ ГСЧС в Одесской области.

В сообщении говорится, что в течение трех дней синоптики прогнозируют значительные осадки – дождь с переходом в мокрый снег.

Жителей области просят воздержаться от дальних поездок в эти дни и соблюдать правила безопасности.

Чтобы люди не были беспечными, специалисты ГСЧС напомнили о масштабной чрезвычайной ситуации, постигшей жителей региона в конце ноября 2023 года.

Ведь именно из-за пренебрежения предупреждениями соответствующих служб, снегопад превратился в стихийное бедствие. Особенно для тех, кто застрял в дороге.

Помните, что несоблюдение простых рекомендаций может обернуться для вас опасностью. Будьте сознательны и оставайтесь в безопасности, —

обратились в ГСЧС к жителям Одесской области.

Напомним, в конце ноября из-за стихии, бушевавшей в Одесской области почти сутки, снегом занесло все важные магистрали. Автомобили, грузовики и автобусы оказались в плену снежных заносов. Спасатели работали круглосуточно.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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