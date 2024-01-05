В Одессе разворачивают пункты обогрева: прогнозируют сильные морозы

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

В связи с этим сегодня, 5 января, было проведено заседание городского оперативного штаба.

В ходе заседания городские коммунальные службы сообщили о готовности к ухудшению погоды. Также организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад.

К расчистке и посыпанию дорог готово 104 единицы техники.

Также мэр напомнил о непогоде, которую пережил город в конце ноября. Поэтому он призвал коммунальные структуры и частные компании быть готовыми справиться с непогодой.

Кроме того, на Куликовом поле уже начато развертывание мобильного пункта обогрева от ОО Христианская миссия «Новая жизнь». А на базе «Пунктів незламності» коммунальной собственности разворачивается 161 пункт обогрева.

По прогнозам синоптиков, кроме значительных осадков, 8-10 января ожидаются морозы до 15 градусов.