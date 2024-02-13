Обломки российской ракеты угодили в одесскую высотку (фото, видео) (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня днем, во вторник, 13 февраля 2024 года, российские агрессоры пытались нанести по Одессе очередной ракетный удар. Наши силы противовоздушной обороны сработали оперативно, но осколки сбитой ракеты угодили в один из жилых высотных домов.
Фото с места события опубликовала у себя в Facebook журналистка Зоя Казанжи.
«Одесса. Прилетело в наш дом. Обломки. Многоэтажка»,
– прокомментировала Зоя Казанжи.
При этом она добавила, что «все ок», то есть пострадавших нет, и местные жители отделались лишь испугом.
Как пишут местные Телеграм-каналы, это случилось в одной из «Жемчужин», расположенных неподалеку от моря.
Напомним, сигнал воздушной тревоги в Одессе сегодня прозвучал в 14:24. Сообщалось об активности вражеской авиации в Черном море. Но уже в 14:46 был дан отбой.
Отметим, что на момент написания данной новости официальная информация о сбитии вражеской ракеты еще не поступала.
ОБНОВЛЕНО 16:22:
Только что поступила официальная информация от Сил обороны Юга Украины.
По сообщению военных, сегодня враг направил по Одессе управляемую авиационную ракету Х-59 из самолетов тактической авиации, маневрировавших над акваторией Черного моря.
Силами противовоздушной обороны ракета была сбита на подлете из моря в город.
Обломками сбитой ракеты повредило недострой и остекление нескольких многоэтажных домов в прибрежной зоне.
На месте падения обломков работают взрывотехники.
Пострадавших нет.
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