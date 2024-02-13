Обломки российской ракеты угодили в одесскую высотку (фото, видео) (ОБНОВЛЕНО)

Фото с места события опубликовала у себя в Facebook журналистка Зоя Казанжи.

«Одесса. Прилетело в наш дом. Обломки. Многоэтажка»,

– прокомментировала Зоя Казанжи.

При этом она добавила, что «все ок», то есть пострадавших нет, и местные жители отделались лишь испугом.

Как пишут местные Телеграм-каналы, это случилось в одной из «Жемчужин», расположенных неподалеку от моря.





Напомним, сигнал воздушной тревоги в Одессе сегодня прозвучал в 14:24. Сообщалось об активности вражеской авиации в Черном море. Но уже в 14:46 был дан отбой.

Отметим, что на момент написания данной новости официальная информация о сбитии вражеской ракеты еще не поступала.

ОБНОВЛЕНО 16:22:

Только что поступила официальная информация от Сил обороны Юга Украины.

По сообщению военных, сегодня враг направил по Одессе управляемую авиационную ракету Х-59 из самолетов тактической авиации, маневрировавших над акваторией Черного моря.

Силами противовоздушной обороны ракета была сбита на подлете из моря в город.

Обломками сбитой ракеты повредило недострой и остекление нескольких многоэтажных домов в прибрежной зоне.

На месте падения обломков работают взрывотехники.

Пострадавших нет.

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