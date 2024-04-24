Одесские улицы «припудрило» африканским песком

С утречка побродил по улицам – так почти нет авто темной расцветки, которые песком не припудрил ночью прошедший дождь. Именно припудрил, ибо пальцы ни одной песчинки не ощущают – чистый тальк. Только такие микро-микро частички и могли долгими неделями держаться в тучах, «приплывших» в Украину из африканской пустыни. Вот этой-то песчаной взвесью и удобрил минувшей ночью дождик Одессу.

Как долго продержится над Украиной африканская пыль?

Как сообщает «Укргидрометцентр» со ссылкой на британское издание The Guardian, во вторник, 23 апреля, Афины и ряд других городов в Греции покрыло оранжевой пылью, которую шквальный ветер принес из африканской Сахары, а сегодня, 24 апреля, пыль из Африки, которую фиксировали в Греции, досталась и Украине.

Это один из самых серьезных случаев концентрации пыли и песка из Сахары с 21-22 марта 2018 года, отмечают специалисты по исследованиям погоды.

По данным украинских синоптиков, эта пыль попала в украинские южные и центральные области и распространяется на север.

Также отмечается, что поскольку на большей части территории погоду определяют циклон и влажные воздушные массы, это будет способствовать перехвату частиц пыли каплями воды в облаках и осадках.

Поэтому эта пыль будет, скорее всего, вымываться из атмосферы. Впрочем, в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а самые выпадающие дождевые капли будут содержать эту пыль и не будут кристально чистыми, отмечают в «Укргидрометцентре».

По информации синоптиков, африканская пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной до пятницы и с пятницы на субботу отступит на восток, и атмосфера очистится.

Напомним, вечером 2 апреля песчаный ветер накрыл поля под Одессой.

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