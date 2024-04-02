Пыль из Сахары уже под Одессой: что надо успеть сделать? (фото)

Так, песок уже заметен в полях возле Селекционного, сообщает корреспондент «Одесской жизни».

Вот такие фото прислали нам местные жители. Обратите внимание на небо:

Ранее сообщалось, что в понедельник, 1 апреля, до Украины добралась пылевая буря из Сахары. Она распространится на большинство регионов. При этом небо будет тусклым.

Тогда же синоптики предупреждали, что пыль может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

Поэтому советуем одесситам закрыть на ночь окна, хотя бы потому, чтобы потом пришлось меньше убирать.