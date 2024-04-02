Новости Одессы и Одесской области

Пыль из Сахары уже под Одессой: что надо успеть сделать? (фото)

Пыль из Сахары уже под Одессой: что надо успеть сделать? (фото)

Вечером вторника, 2 апреля, возле Одессы уже ощущается песчаный ветер, о чем ранее предупреждал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Так, песок уже заметен в полях возле Селекционного, сообщает корреспондент «Одесской жизни».

Вот такие фото прислали нам местные жители. Обратите внимание на небо:

Песчаный ветер под Одессой

На Одессу надвигается песчаная буря

Поля под Одессой, песчаный ветер

Песчаный ветер под Одессой

Песчаный ветер

Ранее сообщалось, что в понедельник, 1 апреля, до Украины добралась пылевая буря из Сахары. Она распространится на большинство регионов. При этом небо будет тусклым.

Тогда же синоптики предупреждали, что пыль может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

Поэтому советуем одесситам закрыть на ночь окна, хотя бы потому, чтобы потом пришлось меньше убирать.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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