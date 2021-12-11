На одесском ж/д вокзале заработал туристический информационный центр – что это такое?

В Одессе на железнодорожном вокзале начал работу Туристический информационный центр (ТИЦ) Visit Ukraine. Здесь гости города смогут получить всю необходимую им информацию.
Об этом сообщает пресс-служба компании «Укрзалізниця».
«Сотрудники ТИЦ ежедневно будут предоставлять бесплатную справочную информацию о туристических локациях, достопримечательностях и маршрутах, актуальных событиях, транспорте и т.д. иностранным и украинским туристам, посетившим Одессу»,
– пояснили у украинского перевозчика.
В свою очередь в одесской мэрии отмечают, что открытие нового ТИЦ на железнодорожном вокзале – важный шаг в развитии туристической инфраструктуры города, поскольку многие туристы приезжают в Одессу именно на поездах.
Читайте также: Одесский железнодорожный вокзал: «платформенные» прививки и поразительная тишина (фото)
По словам директора департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяны Марковой, новый информационный центр будет бесплатно предоставлять информацию и карты Одессы для гостей города. также здесь можно будет приобрести сувенирную продукцию.
ТИЦ Visit Ukraine расположен по адресу: Привокзальная площадь, 2, помещение ж/д вокзала, холл, 1-й этаж (станция Одесса – Главная).
Другие новости об одесском ж/д вокзале:
- Помещения на одесском железнодорожном вокзале будут сдавать в аренду;
- В Одессе показали карантинный железнодорожный вокзал с высоты (фото, видео);
- На железнодорожном вокзале Одессы оборудовали изолятор для защиты от коронавируса.