На одесском ж/д вокзале заработал туристический информационный центр – что это такое?

В Одессе на железнодорожном вокзале начал работу Туристический информационный центр (ТИЦ) Visit Ukraine. Здесь гости города смогут получить всю необходимую им информацию.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Укрзалізниця».

«Сотрудники ТИЦ ежедневно будут предоставлять бесплатную справочную информацию о туристических локациях, достопримечательностях и маршрутах, актуальных событиях, транспорте и т.д. иностранным и украинским туристам, посетившим Одессу»,

– пояснили у украинского перевозчика.

В свою очередь в одесской мэрии отмечают, что открытие нового ТИЦ на железнодорожном вокзале – важный шаг в развитии туристической инфраструктуры города, поскольку многие туристы приезжают в Одессу именно на поездах.

По словам директора департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяны Марковой, новый информационный центр будет бесплатно предоставлять информацию и карты Одессы для гостей города. также здесь можно будет приобрести сувенирную продукцию.

ТИЦ Visit Ukraine расположен по адресу: Привокзальная площадь, 2, помещение ж/д вокзала, холл, 1-й этаж (станция Одесса – Главная).

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