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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе показали карантинный железнодорожный вокзал с высоты (фото)

В Одессе показали карантинный железнодорожный вокзал с высоты (фото)

По всей стране в связи с условиями чрезвычайной ситуации приостановили железнодорожное сообщение. Не стала исключением и Одесса.

Еще недавно местный ж/д вокзал был одним из самых многолюдных и посещаемых мест в городе.

Сейчас там тихо и пусто.

У перронов застыли поезда. На территории нет ни души.

Иногда только можно увидеть кого-то из персонала.

В помещение не пройти, его закрыли.

Издание “Пушкинская” засняла непривычную для одесситов обстановку на вокзале с высоты птичьего полета.

Видео и фото сделано с помощью дрона.

Смотрим и удивляемся.

Напомним, что карантин официально продлили, пока определена дата 11 мая. Кабмин обнародовал поэтапный план выхода из карантина.

Фото, видео: pushkinska.net

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