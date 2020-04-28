В Одессе показали карантинный железнодорожный вокзал с высоты (фото)

По всей стране в связи с условиями чрезвычайной ситуации приостановили железнодорожное сообщение. Не стала исключением и Одесса.
Еще недавно местный ж/д вокзал был одним из самых многолюдных и посещаемых мест в городе.
Сейчас там тихо и пусто.
У перронов застыли поезда. На территории нет ни души.
Иногда только можно увидеть кого-то из персонала.
В помещение не пройти, его закрыли.
Издание “Пушкинская” засняла непривычную для одесситов обстановку на вокзале с высоты птичьего полета.
Видео и фото сделано с помощью дрона.
Смотрим и удивляемся.
Напомним, что карантин официально продлили, пока определена дата 11 мая. Кабмин обнародовал поэтапный план выхода из карантина.
Фото, видео: pushkinska.net