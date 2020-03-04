На железнодорожном вокзале Одессы оборудовали изолятор для защиты от коронавируса

Они предназначены для пассажиров, у которых обнаружат коронавирус, а также для людей с подозрением на наличие инфекции.

Помещение для временной изоляции, в частности, появилось и на одесском железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Там же оборудовали медпункт с необходимыми препаратами, масками, халатами, перчатками, респираторами, очками и средствами дезинфекции, в том числе и антисептиком.

Его сотрудники смогут померять пассажиру температуру. В случае, если она повышена, человеку сделают укол, а после вызовут скорую помощь.

Фото: пресс-служба Укрзализныци

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