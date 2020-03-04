На железнодорожном вокзале Одессы оборудовали изолятор для защиты от коронавируса

На вокзалах страны появились санэпидемизоляторы.
Они предназначены для пассажиров, у которых обнаружат коронавирус, а также для людей с подозрением на наличие инфекции.
Помещение для временной изоляции, в частности, появилось и на одесском железнодорожном вокзале.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Там же оборудовали медпункт с необходимыми препаратами, масками, халатами, перчатками, респираторами, очками и средствами дезинфекции, в том числе и антисептиком.
Его сотрудники смогут померять пассажиру температуру. В случае, если она повышена, человеку сделают укол, а после вызовут скорую помощь.
Фото: пресс-служба Укрзализныци
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