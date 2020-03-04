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Новости Одессы и Одесской области

На железнодорожном вокзале Одессы оборудовали изолятор для защиты от коронавируса

На железнодорожном вокзале Одессы оборудовали изолятор для защиты от коронавируса

На вокзалах страны появились санэпидемизоляторы.

Они предназначены для пассажиров, у которых обнаружат коронавирус, а также для людей с подозрением на наличие инфекции.

Помещение для временной изоляции, в частности, появилось и на одесском железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Там же оборудовали медпункт с необходимыми препаратами, масками, халатами, перчатками, респираторами, очками и средствами дезинфекции, в том числе и антисептиком.

Его сотрудники смогут померять пассажиру температуру. В случае, если она повышена, человеку сделают укол, а после вызовут скорую помощь.

Фото: пресс-служба Укрзализныци

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