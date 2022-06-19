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ФК «Черноморец» провел первую тренировку с момента начала войны

ФК «Черноморец» провел первую тренировку с момента начала войны

17 июня впервые за последние три месяца игроки и тренеры «Черноморца» собрались на полноценную тренировку.

Об этом сообщает пресс-служба ФК «Черноморец» на своей странице в facebook.

По информации клуба, на базе в Совиньоне команда во главе с Романом Иосифовичем Григорчуком начала подготовку к следующему Чемпионату Украины по футболу.

В настоящее время в распоряжении главного тренера находятся 26 футболистов.

Постепенно мы будем рассказывать, кто из них останется в составе команды. Но чтобы не быть слишком загадочным, сообщаем, что сейчас на базе вместе с командой тренируется защитник Евгений Селин – опытный игрок, игравший в европейских чемпионатах и ​​находившийся в составе сборной Украины,

— сказано в сообщении пресс-службы.

Чемпионат Украины по футболу 2021/2022 — 31-й чемпионат Украины по футболу. Сезон начался 25 июля 2021 года, завершение планировалось 21 мая 2022 года, но 26 апреля был отменен в связи с введением военного положения на фоне вторжения России на Украину. Турнирная таблица сезона зафиксирована по состоянию на 24 февраля.

По итогу, донецкий «Шахтер» занял первое место, но впервые в истории УПЛ награждение призеров не проводилось и чемпиона не будет. Одесский «Черноморец» закончил отмененный чемпионат на 13 месте.

Фото ФК «Черноморец»

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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