Новости Одессы и Одесской области

На стадионе «Черноморец» сыграли первый за 9 месяцев официальный матч

На стадионе «Черноморец» сыграли первый за 9 месяцев официальный матч

«Моряки» сыгралы против «Ингульца» из Кировоградщины. Игра закончилась ничьей 1:1. Из-за соображений безопасности зрителей на трибунах не было.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину на одесском стадионе «Черноморец» состоялся футбольный матч. В связи с военным положением поединок между клубами «Черноморец» и «Ингулец» прошел без зрителей.

По новой традиции перед дебютной игрой над стадионом подняли знаковое знамя Украины, с которым на Олимпиаде 1976 года в Монреале, на матче между СССР и ГДР, на стадион выбежал болельщик Данило Мигаль и станцевал гопак на глазах у миллионов зрителей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поблагодарил спортсменов и болельщиков за их вклад в победу.

Сегодня фанаты «Черноморца» борются с оружием в руках, защищая Украину. Одесские ультрас рядом с киевлянами, харьковчанами и другими футбольными фанатами – в первых рядах наших защитников. Фанатское движение — это проекция всего общества, которое объединилось против врага и дает ему решительный отпор. Возвращайтесь в живых, наши герои! Стадионы без вас – не настоящие. Они ждут вас, как и ждем мы».

Фото: «Суспільне. Одеса»

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить