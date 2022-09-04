На стадионе «Черноморец» сыграли первый за 9 месяцев официальный матч

«Моряки» сыгралы против «Ингульца» из Кировоградщины. Игра закончилась ничьей 1:1. Из-за соображений безопасности зрителей на трибунах не было.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину на одесском стадионе «Черноморец» состоялся футбольный матч. В связи с военным положением поединок между клубами «Черноморец» и «Ингулец» прошел без зрителей.

По новой традиции перед дебютной игрой над стадионом подняли знаковое знамя Украины, с которым на Олимпиаде 1976 года в Монреале, на матче между СССР и ГДР, на стадион выбежал болельщик Данило Мигаль и станцевал гопак на глазах у миллионов зрителей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поблагодарил спортсменов и болельщиков за их вклад в победу.

Сегодня фанаты «Черноморца» борются с оружием в руках, защищая Украину. Одесские ультрас рядом с киевлянами, харьковчанами и другими футбольными фанатами – в первых рядах наших защитников. Фанатское движение — это проекция всего общества, которое объединилось против врага и дает ему решительный отпор. Возвращайтесь в живых, наши герои! Стадионы без вас – не настоящие. Они ждут вас, как и ждем мы».

Фото: «Суспільне. Одеса»