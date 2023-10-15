На одеському стадіоні відбувся матч Перемоги: хто з ким грав у футбол? (фоторепортаж)

У суботу, 14 жовтня, в Одесі відбувся незвичайний футбольний матч: діти прикордонників зіграли у футбол із гравцями легендарного «Чорноморця». Поєдинок пройшов на однойменному стадіоні.
Про це повідомляє Одеський прикордонний загін.
На матч, який отримав назву матч Перемоги, з різних куточків Одеської області з’їхалися 111 дітей, батьки яких зараз на фронті. Діти прикордонників, нацгвардійців, бійців територіальної оборони об’єдналися у команду із символічною назвою «Перемога» та зіграли проти футболістів одеського «Чорноморця».
«На футбольному полі вирували неймовірні емоції: сльози від першого пропущеного м’яча, натовпом заштовханий м’яч у ворота противника, теплі обійми та безліч дитячих посмішок»,
– діляться враженнями прикордонники.
Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 5:7. Дитяча завзятість та відчайдушна боротьба до останньої хвилини матчу дозволили команді «Перемога» здобути заслужену перемогу та підняти над головою бажаний кубок чемпіонів.
А після завершення чемпіонату на маленьких переможців чекала церемонія нагородження, на якій були вручені грамоти та подарунки.
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