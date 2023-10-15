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На одеському стадіоні відбувся матч Перемоги: хто з ким грав у футбол? (фоторепортаж)

На одеському стадіоні відбувся матч Перемоги: хто з ким грав у футбол? (фоторепортаж)

У суботу, 14 жовтня, в Одесі відбувся незвичайний футбольний матч: діти прикордонників зіграли у футбол із гравцями легендарного «Чорноморця». Поєдинок пройшов на однойменному стадіоні.

Про це повідомляє Одеський прикордонний загін.

На матч, який отримав назву матч Перемоги, з різних куточків Одеської області з’їхалися 111 дітей, батьки яких зараз на фронті. Діти прикордонників, нацгвардійців, бійців територіальної оборони об’єдналися у команду із символічною назвою «Перемога» та зіграли проти футболістів одеського «Чорноморця».

Матч Перемоги на одеському стадіоні

«На футбольному полі вирували неймовірні емоції: сльози від першого пропущеного м’яча, натовпом заштовханий м’яч у ворота противника, теплі обійми та безліч дитячих посмішок»,

– діляться враженнями прикордонники.

Матч Перемоги в Одесі, юні учасники data-lazy-srcset=

Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 5:7. Дитяча завзятість та відчайдушна боротьба до останньої хвилини матчу дозволили команді «Перемога» здобути заслужену перемогу та підняти над головою бажаний кубок чемпіонів.

Матч Перемоги на одеському стадіоні

Матч Перемоги, кубок переможця

А після завершення чемпіонату на маленьких переможців чекала церемонія нагородження, на якій були вручені грамоти та подарунки.

Матч Перемоги, вручення грамоти

Матч Перемоги на одеському стадіоні

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