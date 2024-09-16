Новости Одессы и Одесской области

Очередью из пулемета: на Одесчине военные обезвредили морскую мину (видео)

Очередью из пулемета: на Одесчине военные обезвредили морскую мину (видео)

На побережье Одесской области выбросило очередную морскую мину, которая была оперативно уничтожена украинскими военными. Об этом сообщает ВМС ВС Украины.

Военно-морские силы Украины в очередной раз продемонстрировали быструю реакцию, обезвредив мину с помощью пулеметной очереди. Операция была проведена со строгим соблюдением мер безопасности. Место подрыва было изолировано для предотвращения возможных угроз для населения.

ВМС Украины также подчеркивают важность соблюдения правил безопасности при обнаружении подозрительных предметов. Гражданам напоминают, что ни в коем случае нельзя приближаться или касаться подозрительных объектов. В случае обнаружения таких предметов необходимо немедленно сообщать в специализированные службы.

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