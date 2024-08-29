Новости Одессы и Одесской области

На одесском побережье прогремел взрыв: что известно (видео)

На одесском побережье прогремел взрыв: что известно (видео)

Сегодня, 29 августа 2024 года, украинские военные моряки уничтожили очередную морскую мину, вынесенную на побережье в Одесской области.

Об этом рассказали в ВМС ВС Украины.

«Сегодня силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, которую ночью вынесло на побережье Одесской области. Обнаруженный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва», – сказано в сообщении военных.

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В ВМС также напоминают, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать. Однако при обнаружении таких предметов необходимо сообщить соответствующие службы.

«Также призываем граждан проводить свой отдых на море с учетом указанного и исключительно на проверенных и разрешенных для посещения участках побережья, на которых организовано дежурство спасательных служб», – добавили в ВМС ВСУ.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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