Новости Одессы и Одесской области

На пляже в Одесской области взорвалась мина — подробности

На пляже в Одесской области взорвалась мина — подробности

В Одесской области 4 августа 2024 года военные моряки уничтожили еще одну морскую мину. Люди не пострадали.

Об этом сообщили в Управлении коммуникаций Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

— Сегодня в Одесской области была обнаружена очередная опасная находка — якорная мина, которую вынесло на побережье, — говорится в заявлении. — Силами и средствами ВМС ВС Украины боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Якорную мину нашли в Одесской области

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В ВМС напомнили, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать/обезвреживать. В случае обнаружения таких предметов – сообщите соответствующие службы.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что информацию о более 80 пляжах, расположенных вдоль береговой линии Одессы, теперь можно отслеживать на интерактивной карте.

 

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