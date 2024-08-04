На пляже в Одесской области взорвалась мина — подробности

Об этом сообщили в Управлении коммуникаций Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

— Сегодня в Одесской области была обнаружена очередная опасная находка — якорная мина, которую вынесло на побережье, — говорится в заявлении. — Силами и средствами ВМС ВС Украины боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В ВМС напомнили, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать/обезвреживать. В случае обнаружения таких предметов – сообщите соответствующие службы.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что информацию о более 80 пляжах, расположенных вдоль береговой линии Одессы, теперь можно отслеживать на интерактивной карте.