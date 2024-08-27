В Одессе на пляже установили необычный рекорд (фоторепортаж)

Об этом сообщили в Федерации бокса Одесской области.

Тренировка прошла на Инклюзивном пляже в Одессе. Была она масштабной и открытой, участие мог принять любой желающий. Всего собралось более полутысячи человек.

Событие объединило участников из разных городов региона, в частности, Белгорода-Днестровского, Измаила, Подольска, Беляевки, Черноморска и Южного. Каждый из городов подключился к мероприятию с помощью онлайн-связи.

К тренировке присоединились не только боксеры, но и представители других боевых искусств, таких как кикбоксинг, смешанные единоборства ММА и самбо. И, несмотря на утренний дождь, в ней приняли ачастие 514 человек, что позволило зафиксировать новый рекорд Украины по количеству участников в открытой тренировке по боксу.

Представитель Книги рекордов Украины зафиксировал достижения в категории «Спорт, спецподготовка». Все участники, независимо от локации, под руководством заслуженного работника физической культуры и спорта Азера Мустафаева, провели одновременный бой с тенью.

Фото Федерации бокса Одесской области