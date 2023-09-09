Новости Одессы и Одесской области

На одесском кладбище открыли памятники кинорежиссеру и кинематографистам (фото)

На одесском кладбище открыли памятники кинорежиссеру и кинематографистам (фото)

Сегодня, 9 сентября 2023 года, в день, когда отмечается День украинского кино, на Втором христианском кладбище в Одессе открыли памятник кинорежиссеру Вячеславу Висковскому и колонну в память одесских кинематографистов.

Об этом сообщил в Facebook-группе «Некрополи Одессы и Одесской области» краевед Андрей Крантов.

Вячеслав Казимиирович Висковский (1881-1933) – советский режиссер, сценарист и актер театра и кино, уроженец Одессы. Поставил около 60 игровых картин, часто сам писал сценарии для своих фильмов.

Жанры фильмов Висковского варьировались от экранизации классики до салонных комедий, но они всегда были очень высокопрофессиональны и пользовались устойчивым успехом у публики.

В 1922 году режиссер пытался найти работу в Голливуде, однако успеха не добился и был вынужден вернуться в СССР.

Советские критики часто упрекали его за «недостаточность идеологических акцентов» и «безыдейность». В результате начавшейся в печати травли Висковского все его фильмы были сняты с проката. Вынужденный прекратить постановочную деятельность, Висковский в последние годы жизни пытался зарабатывать эпизодическими ролями в кино.

Скончался режиссер в 1933 году и был похоронен в Одессе на Втором Христианском кладбище.

Его забытая могила долгое время пребывала в запущенном состоянии.

Могила Висковского в Одессе

Так выглядела могила Вячеслава Висковского в 1986 году

Могила режиссера Висковского в Одессе

А так — в 2018 году

И так она выглядит теперь:

памятный знак на могиле режиссера Вячеслава Висковского в Одессе

Могила режиссера Вячеслава Висковского на Втором христианском кладбище в Одессе

Рядом с могилой Висковского сегодня также открыли памятную колонну, посвященную одесским кинематографистам.

«Мы не может остановить время, но мы смогли его зафиксировать», – гласит надпись на памятнике.

Колонна памяти одесских кинематографистов

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