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На одеському цвинтарі відкрили пам’ятники кінорежисеру та кінематографістам (фото)

На одеському цвинтарі відкрили пам’ятники кінорежисеру та кінематографістам (фото)

Сьогодні, 9 вересня 2023 року, у день, коли відзначається День українського кіно, на Другому християнському цвинтарі в Одесі відкрили пам’ятник кінорежисеру В’ячеславу Вісковському та колону на згадку про одеських кінематографістів.

Про це повідомив у Facebook-групі «Некрополі Одеси та Одеської області» краєзнавець Андрій Крантов.

В’ячеслав Казимиірович Вісковський (1881-1933) – радянський режисер, сценарист та актор театру та кіно, уродженець Одеси. Поставив близько 60 ігрових картин, часто сам писав сценарії своїх фільмів.

Жанри фільмів Вісковського варіювалися від екранізації класики до салонних комедій, але вони завжди були дуже високопрофесійними і мали стійкий успіх у публіки.

У 1922 році режисер намагався знайти роботу в Голлівуді, проте успіху не досяг і був змушений повернутися до СРСР.

Радянські критики часто дорікали йому за «недостатність ідеологічних акцентів» та «безідейність». В результаті цькування Вісковського, що почалося в пресі, всі його фільми були зняті з прокату. Вимушений припинити постановочну діяльність, Вісковський останніми роками життя намагався заробляти епізодичними ролями в кіно.

Помер режисер у 1933 році та був похований в Одесі на Другому Християнському цвинтарі.

Його забута могила тривалий час перебувала у занедбаному стані.

Могила Висковського в Одесі

Так виглядала могила В’ячеслава Висковського у 1986 році

Могила режисера Вісковського в Одесі

А так – у 2018 році

І так вона виглядає тепер:

пам'ятний знак на могилі режисера В'ячеслава Висковського в Одесі

Могила режисера В'ячеслава Висковського на Другому християнському цвинтарі в Одесі

Поруч із могилою Висковського сьогодні також відкрили пам’ятну колону, присвячену одеським кінематографістам.

«Ми не можемо зупинити час, але ми змогли його зафіксувати», – говорить напис на пам’ятнику.

Колонна пам'яті одеських кінематографістів data-lazy-srcset=

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