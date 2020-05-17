Почему мусороперерабатывающий завод необходим Одессе и на каком этапе находится проект?

Современный мусороперерабатывающий завод, о необходимости которого на протяжении долгих лет говорило руководство Одессы, кажется, таки да будет построен. Почему он необходим городу и на каком этапе находится проект, выясняла наша редакция.

Экологическая бомба с экономическим эффектом

Остроактуальным этот вопрос стал в 2016 году, после трагедии на полигоне бытовых отходов подо Львовом. Здесь после того, как был потушен возникший на свалке масштабный пожар, оползень мусорного массива похоронил под собой 4 спасателей. И до сих пор население соседних с полигоном сел продолжает жить на грани экологической катастрофы.

Аналогичная экологическая бомба замедленного действия есть и у Одессы: полигон «Дальницкие карьеры», куда вывозят весь городской мусор. Гигантская свалка расположена на территориях Овидиопольского и Беляевского районов – всего в 15 км от центра города. Работает она с 1968 года. Официально занимает 962000 кв. м. Хотя на самом деле территория свалки намного больше – ведь она ничем не огорожена.

Отходы здесь просто смешивают с землей. В итоге мусорный полигон отравляет подземные воды и почву. Дождевая вода с карьеров попадает в Гребной канал, затем – в акваторию Черноморского порта, на одесские пляжи. Колонии микроорганизмов, развиваясь в слоях свалки, интенсивно выделяют метан. Газ образует «пленку», которая задерживает тепло на поверхности Земли, создавая парниковый эффект. В результате наша планета все больше и быстрее нагревается.

В общем, жизнь населения в таком месте комфортной, мягко говоря, не назовешь.

С развитием технологий свалочный биогаз стало возможным использовать для получения электроэнергии. И не только в просвещенной Европе, но и в городах Украины подобная «зеленая» энергетика становится все более популярной. Причем специалисты утверждают, что метан продолжает питать генераторы даже через 20 лет после закрытия полигонов. А вместе с тем и воздух здесь может стать чистым, и экономический эффект от использования мусорного полигона – немалый.

Инвесторы – наследники «Союза»

Первые проекты добычи биогаза на «Дальницких карьерах», затем – постройки там сортировочной линии, а в дальнейшем – и мусороперерабатывающего завода появились еще в начале 2000-х годов. И в иностранных инвесторах недостатка не было. Но горсовет решил, что проект, учитывая короткий срок окупаемости (пять лет) и высокую рентабельность, рациональней осуществить собственными силами – за счет городского бюджета. Было согласовано и оформление земельной документации под строительство. Только денег для его начала так и не нашлось. А в 2019 году появился отечественный инвестор – группа компаний (ГК) Clear Energy, купившая мусоровывозящую фирму «Союз». К тому же ГК арендует «Дальницкие карьеры» и занимается «зеленой» энергетикой.

В рамках Международного инвестиционного форума 5Т с Clear Energy был подписан меморандум. На месте строительства комплекса по переработке мусора – заложена капсула времени. Стоимость совместного проекта – более 100 млн. евро.

«Зеленая» энергетика и энергетическая утилизация

Первым этапом проекта стало возведение станции дегазации – самой большой полигонной станции в Украине. По словам руководства Clear Energy, «зеленая» электроэнергия, сгенерированная из свалочного газа, начнет поступать в электросети города уже в мае. Проект позволит утилизировать до 12 млн. куб. м биогаза в год и производить ежесуточно около 70 тыс. кВт*ч. К тому же работа станции дегазации значительно снизит выбросы вредных веществ в окружающую среду и риск возникновения на свалке пожаров.

Вторым этапом проекта станет строительство сортировочного и мусороперерабатывающего комплекса. Перерабатывать планируют бумагу, пластик, дерево, металл, стекло. Из бумаги, к примеру, – делать гофрокартон, из пластика — специальные гранулы, а металл и стекло – отправлять на переплавку. Тратить деньги на двойную сортировку Clear Energy, конечно, не выгодно. Потому в ГК заинтересованы, чтобы мусор был рассортирован еще до приезда мусоровоза. И для этого обещают увеличить количество специальных контейнеров – и в жилых домах, и в офисных зданиях. Но в этом случае, в первую очередь, приходится рассчитывать на добрую волю граждан.

Завершающим этапом проекта станет рекультивация полигона и строительство завода по энергетической утилизации мусора – на уровне лучших мировых стандартов. А «Дальницкие карьеры», обещают инвесторы, из экологической бомбы превратятся в источник чистой электроэнергии.

Фото: tmrt.nuft.edu.ua

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