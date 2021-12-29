12 самых ярких фотомгновений из жизни Одессы в 2021 году

«Одесская жизнь» отобрала из огромного множества фотографий о городских событиях всего двенадцать. Эти снимки проведут читателя по 2021 году.

Прочувствовать послевкусие 2021 года, который уходит в историю, нам помогают черно-белые и цветные воспоминания, бережно сохраненные в наших телефонах, фотоаппаратах или на пленке. Давайте же начнем фотопутешествие.

Январь 2021 года мы встретили с еще «живыми» историческими зданиями на улице Ришельевской — типографией Фесенко и Ришельевским театром. Тогда еще многие были уверены, что здания удастся сохранить. Не сбылось. Их теперь можно увидеть только на фото.

Февраль 2021 года. Акция «Художня варта». Был мороз и снег. Но мастера кисти все равно вышли на пленэр у Дачи Маразли. Они запечатлевали историческое здание, выступая таким образом против его сноса.

Март. Много лет украшали Горсад и веселили одесситов и гостей города скульптуры Оси и Кисы — героев романа «12 стульев». В марте 2021-го они «перебрались» в мясо-молочный корпус Нового базара, где и пребывают по сей день.

Апрель. На Деволановском спуске, исторической нашей Канаве, после долгих-долгих лет закипели-таки ремонтные работы.



Май. В Красном переулке на углу с Дерибасовской убрали историческую брусчатку. Демонтаж камней вызвал небывалый ажиотаж. Позже выяснилось, что дорогу должны привести в порядок, а потом восстановить историческое мощение. Что, кстати, и произошло.

В июне 2021 года мы попрощались с еще одним старейшим одесским зданием — бывшими таможенными складами (позже — Мореходная школа) на Приморской, 1. На его месте возводится шестиэтажное «Пространство у Стамбульского парка».

Ранее мы рассказывали о том, как встретить 2022 год, чтобы угодить Голубому водяному Тигру.

В июле продолжались ремонтные работы квартала на улице Преображенской. Глядя на разруху, даже трудно поверить, что одесситы все равно добирались к любимому Привозу вот по такой дороге.

В августе ушел из жизни директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Узнав горестную новость, одесситы несли цветы к установленному во дворе музея портрету Александра Ройтбурда.

В сентябре ко Дню города прошлись по центральным улицам Одессы клоуны — участники Международного фестиваля «Комедиада». К колонне присоединялись и одесситы, решившие таким образом «ударить по унынию».

В октябре Одесса попала в красную карантинно-ковидную зону, были введены соответствующие ограничения, правда, в этот раз они не касались вакцинированных одесситов.

С 1 ноября в Одессе до 8 гривен подорожал проезд в трамваях и троллейбусах. А также появилась возможность оплачивать проезд через терминалы.

В декабре закончился ремонт тротуаров на Приморском бульваре. Рабочие торопились закончить работы к установке главной елки на Думской площади. Бульвар теперь может похвастаться обновленным плиточным покрытием. Плитку обновили даже у памятника знаменитой пушке на бульваре.

Фото: Мария Котова

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