Новости Одессы и Одесской области

На Молдаванке могут отменить застройку квартала высотками

На Молдаванке могут отменить застройку квартала высотками

Через суд прокуратура отобрала у застройщика землю на Молдаванке. Там  чем хотели застроить часть квартал высотным жилым комплексном.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В собственность территориальной громады Одессы возвращен земельный участок площадью 0,5 га и стоимостью 65 миллионов гривен. 

Как заявили в прокуратуре, ранее Одесский городской совет незаконно передал в аренду участок вблизи Михайловской площади. Там хотели построить многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом.

схема квартала на молдаванке

Сотрудники Малиновской окружной прокуратуры обратились в суд с просьбой вернуть территориальной общине города земельный участок. Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск.

В прокуратуре пояснили, что спорный участок содержит земли природно-заповедного фонда, поэтому строительство любых построек на этой территории запрещено законом.

На сайте строительной компании “Будова” есть информация о намерении этого застройщика построить на указанном земельном участке жилой комплекс M.PARK из двух 18-этажных зданий с подземным паркингом и благоустроенной территорией. 

После решения суда этот проект вряд ли будет реализован. 

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в одном из районов Одессы отменили строительство высотки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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