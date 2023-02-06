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Отель вместо кортов на одесском Лидерсовском бульваре: строительство остановлено (фото)

Отель вместо кортов на одесском Лидерсовском бульваре: строительство остановлено (фото)

Суд остановил строительство отеля с центром обслуживания туристов и спортивным клубом, пунктом оказания первой медицинской помощи и реабилитационным центром (ЖК «Лидерсовская») по Лидерсовскому бульвару, 7 и 9. Между тем, «коробка» самого здания уже возведена.

История эта долгая, длинная и началась она до войны.

На этом месте были корты. В сентябре 2020 года стало известно, что ради будущей гостиницы их собираются сносить. Одесситы возмутились. Равно как и тем, что рядом с этим местом стали сносить деревья.

Суд приостановил скандальную стройку. Ну а уже вскоре, в сентябре 2021 года, Одесский апелляционный суд снял арест с земли на месте скандальной стройки на Лидерсовском бульваре.

Побывав на этом месте, убедились, что само новое здание на месте бывших кортов уже «выросло». Продолжения работ, правда, не наблюдалось. Снег тихо кружил над новостроем, пусть еще далеким до полного окончания работ…

Недострой на одесском Лидерсовском бульваре
Недостроенный отель в Одессе
Лидерсовский бульвар, недострой
Скандальная стройка в Одессе

И вот теперь Одесская областная прокуратура добилась того, что незаконные работы остановлены судом апелляционной инстанции. Как сообщают в прокуратуре, «по результатам рассмотрения заявления суд согласился с доводами прокурора и пришел к выводу о наличии достаточных оснований для остановки действия разрешения на выполнение строительных работ ООО «Одесабуд», ООО «Спорт-сервис», ООО «Лидер-парк» или каким другим юридическим или физическим лицам, до вступления в законную силу судебного решения по иску прокурора».

Решение одесской прокуратуры, скрин

Фото и скриншот автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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