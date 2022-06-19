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ГАСК запретил строить высотку в Аркадии на месте гостиницы

ГАСК запретил строить высотку в Аркадии на месте гостиницы

В Аркадии запретили строить 24-этажный жилой комплекс вместо реконструкции гостиницы «Виктория».

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев.

В Одессе изменили градостроительные условия для застройщика, собиравшегося построить 24-этажку вместо реконструкции гостиницы «Виктория» на улице Генуэзской.

По данным руководителя, компания «Макао» планировала построить в Аркадии многоэтажку. Чтобы остановить строительство нового небоскреба, департамент архитектуры и градостроительства выдал застройщику новые градостроительные условия.

Отныне в городе гостиницы «Виктория» можно проводить только реконструкцию здания. Во время строительства запрещено изменять высоту сооружения, размер фундамента, стилистику фасадов и целевое назначение здания.

Гостиницу «Виктория» продали с аукциона 27 мая 2021 года. Сделал это Государственный фонд гарантирования вкладов. Ему отель перешел вместе с остальным залоговым имуществом обанкротившегося «Мисто-Банка». Покупателем стало ООО «Макао».

Фото: «Южный курьер»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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