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В Одессу дрейфовала морская мина: что известно

В Одессу дрейфовала морская мина: что известно

В направлении одного из пляжей Одесской области из открытого моря волнами несло очередную морскую мину. Об этом сообщили в Оперативном коммандовании «Юг»

Благодаря своевременному выявлению и оперативному реагированию ее удалось контролируемо уничтожить на достаточном расстоянии от берега.

Военные отмечают, что уровень заминированности Черного моря остается достаточно высоким.
Силы обороны продолжают наблюдение и сотрудничество с иностранными партнерами по разминированию.

Всего с начала 2023 года на побережье Черного моря вынесло около 20 мин. Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20 % мин детонировали бесконтрольно, приводя к разрушениям.

Военные просят одесситов воздержаться от прогулок, однако многие горожане пренебрегают запретами.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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