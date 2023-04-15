В Одессу дрейфовала морская мина: что известно

В направлении одного из пляжей Одесской области из открытого моря волнами несло очередную морскую мину. Об этом сообщили в Оперативном коммандовании «Юг»
Благодаря своевременному выявлению и оперативному реагированию ее удалось контролируемо уничтожить на достаточном расстоянии от берега.
Военные отмечают, что уровень заминированности Черного моря остается достаточно высоким.
Силы обороны продолжают наблюдение и сотрудничество с иностранными партнерами по разминированию.
Всего с начала 2023 года на побережье Черного моря вынесло около 20 мин. Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20 % мин детонировали бесконтрольно, приводя к разрушениям.
Военные просят одесситов воздержаться от прогулок, однако многие горожане пренебрегают запретами.
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