В Одессу дрейфовала морская мина: что известно

Экоцид в Украине: как военный действия разрушают окружающую среду? С началом полномасштабного вторжения рф эксперты начали говорить об экоциде. В День экологических знаний, который ежегодно отмечают 15 апреля, «Одесская жизнь» поговорила с экспертом о том, как война сказывается на нашу природу и какие необратимые последствия в окружающей среде мы уже можем наблюдать. ПОДРОБНЕЕ

Алле Пугачевой 74: перевод статьи польского издания Gazeta Wyborcza В день рождения Аллы Пугачевой «Одесская жизнь» предлагает своим читателям вспомнить перевод публикации польского Gazeta Wyborcza — «Алла Пугачева против Путина. СССР нападает на Россию». ПОДРОБНЕЕ