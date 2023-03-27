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В Одесской области прогремел взрыв – что это может быть?

В Одесской области прогремел взрыв – что это может быть?

Сегодня вечером, в понедельник, 27 марта 2023 года, жители Одесской области услышали сильный взрыв. У некоторых это вызвало тревогу.

В то же время ряд местных Телеграм-каналов сообщают: паниковать не следует, так как воздушная тревога в регионе не объявлялась и «прилетов», к счастью, не было и авиация врага на данный момент далеко.

По предварительной информации, тот взрыв, который слышали жители области – это взрыв мины в море.

Официальная информация по поводу произошедшего пока отсутствует.

Напомним, от прогулок по морскому побережью сейчас желательно отказаться, так как из-за штормовой погоды вполне вероятно прибитие к берегу морских мин и их детонация.

Как сообщала «Одесская жизнь», подобный случай имел место в воскресенье, 26 марта: тогда шторм прибил к морскому побережью Одессы две морские мины. Одну из них уничтожили силы обороны, а вот вторая самопроизвольно взорвалась возле рыбацких куреней, нанеся постройкам сильный ущерб. Сообщалось, что инцидент произошел возле рыбацких куреней в Сычавке.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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Christina Gallagher
Christina Gallagher
1 час назад

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