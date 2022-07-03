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На одесских пляжах стали появляться заборы из сетки

На одесских пляжах стали появляться заборы из сетки

Военным летом 2022 года ни запрет, ни примеры гибели купающихся от подрыва на минах не останавливают отдыхающих от того, чтобы искупаться в море. И вот, теперь на пляжах стали появляться заборы.

 

Купаться на морских пляжах сейчас опасно. К ним прибивает сорванные с якорей морские мины. Два человека уже погибли. И все равно пляжники лезут в воду. Городские власти, похоже, решили прибегнуть к крайним мерам и закрыть доступ к воде с помощью заборов из сетки.

И хотя официальной информации от муниципалитета еще не поступало, одесситы уже публикуют в соцсетях и пабликах снимки пляжных заборов.

Напомним, что в связи с минной опасностью, запрещены не только купание в море, но и пребывание на пляже. Ведь морские мины могут самопроизвольно взрываться, нанося ущерб людям и инфраструктуре на берегу.

Так, недавно в селе Сычавка, недалеко от города Южного, на пляже взорвалась морская мина. Люди не пострадали, но взрывной волной был поврежден пляжный домик.

А вчера, 2 июля, от взрыва мины в море погиб купающийся мужчина на Каролино-Бугазе. Еще один был контужен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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