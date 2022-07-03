На одесских пляжах стали появляться заборы из сетки

Военным летом 2022 года ни запрет, ни примеры гибели купающихся от подрыва на минах не останавливают отдыхающих от того, чтобы искупаться в море. И вот, теперь на пляжах стали появляться заборы.

Купаться на морских пляжах сейчас опасно. К ним прибивает сорванные с якорей морские мины. Два человека уже погибли. И все равно пляжники лезут в воду. Городские власти, похоже, решили прибегнуть к крайним мерам и закрыть доступ к воде с помощью заборов из сетки.

И хотя официальной информации от муниципалитета еще не поступало, одесситы уже публикуют в соцсетях и пабликах снимки пляжных заборов.

Напомним, что в связи с минной опасностью, запрещены не только купание в море, но и пребывание на пляже. Ведь морские мины могут самопроизвольно взрываться, нанося ущерб людям и инфраструктуре на берегу.

Так, недавно в селе Сычавка, недалеко от города Южного, на пляже взорвалась морская мина. Люди не пострадали, но взрывной волной был поврежден пляжный домик.

А вчера, 2 июля, от взрыва мины в море погиб купающийся мужчина на Каролино-Бугазе. Еще один был контужен.