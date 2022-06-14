Ныряли за мидиями, несмотря на запрет: на одесском побережье задержали двух экстремалов

На побережье в Одесской области задержали двух мужчин, которые, невзирая на запрет и опасность, ныряли в море за мидиями.

Об этом сообщает в своей ежедневной сводке Оперативное командование (ОК) «Юг».

«В Одесской области местные жители продолжают испытывать судьбу»,

– констатируют в ОК.

Двух экстремалов-ныряльщиков обнаружили патрулирующие побережье подразделения муниципального караула и пограничной службы.

«Учитывая специфику такой деятельности, в частности, в условиях правового режима военного положения, оба мужчины были переданы в Службу безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств»,

– добавили в оперативном командовании.

Напомним, в настоящее время в Одессе и области действует запрет на посещение пляжей, прогулки по побережью и купание в море, так как в связи с угрозой высадки вражеского десанта пляжи заминированы. Кроме того, в море дрейфуют мины, установленные рашистами, которые могло сорвать с якорей по причине шторма.

А в субботу, 11 июня, на одном из пляжей под Одессой случилась трагедия: мужчина, который пришел на пляж с семьей, подорвался на мине, когда отправился купаться.

Ранее к черноморскому побережью Одесщины вынесло очередную вражескую мину. Снаряд сдетонировал в море в 20 метрах от берега.