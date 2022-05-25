Одесситам снова напоминают: посещать пляжи смертельно опасно

Патрульная полиция Одесской области в очередной раз напоминает: посещать одесские пляжи категорически запрещено – они заминированы.

«Мы понимаем, что лето все ближе, и есть желание понежиться на солнышке, позарогать и искупаться в море, но желание подышать свежим морским воздухом на песчаных пляжах может стоить жизни»,

– говорится в сообщении правоохранителей в соцсетях.

В полиции напомнили, что в условиях войны возникла необходимость защиты Одессы и Одесской области, в частности, морского побережья, от возможных попыток врага высадить морской десант, и потому пляжи заминировали.

Также в полиции сообщают, что провели очередной рейд, в ходе которого напомнили горожанам о запрете находиться на пляжах и провели с ними профилактические беседы.

«Опасность для человека представляют любые мины. К тому же, их никогда не устанавливают по одной, поэтому безопасного выхода из минного поля не бывает»,

– добавили правоохранители.

Читайте также: