Новости Одессы и Одесской области

Одесситам снова напоминают: посещать пляжи смертельно опасно

Одесситам снова напоминают: посещать пляжи смертельно опасно

Патрульная полиция Одесской области в очередной раз напоминает: посещать одесские пляжи категорически запрещено – они заминированы.

«Мы понимаем, что лето все ближе, и есть желание понежиться на солнышке, позарогать и искупаться в море, но желание подышать свежим морским воздухом на песчаных пляжах может стоить жизни»,

– говорится в сообщении правоохранителей в соцсетях.

Опасный пляж

В полиции напомнили, что в условиях войны возникла необходимость защиты Одессы и Одесской области, в частности, морского побережья, от возможных попыток врага высадить морской десант, и потому пляжи заминировали.

Также в полиции сообщают, что провели очередной рейд, в ходе которого напомнили горожанам о запрете находиться на пляжах и провели с ними профилактические беседы.

«Опасность для человека представляют любые мины. К тому же, их никогда не устанавливают по одной, поэтому безопасного выхода из минного поля не бывает»,

– добавили правоохранители.

рейд полиции по пляжам
рейд полиции по пляжам4

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Редакция ПРОФИЛЬ

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