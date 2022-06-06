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Одессит придумал как купаться на пляже и не нарушать запрет

Одессит придумал как купаться на пляже и не нарушать запрет

Жители Одессы не те теряют чувство юмора и смекалку при любых обстоятельствах. Вот и этот молодой человек нашел способ и в морскую воду окунуться и запрет на купание не нарушить.

Для реализации лайфхака вам понадобятся ведро, тазик и веревка. Затем надо прийти на безопасный участок пляжа с твердым искусственным покрытием. Вот, собственно, и все. Теперь, чтобы искупаться в морской воде, в нее даже заходить не надо.

Сначала лайфхак появился в Тик-Токе, а потом и вовсе разлетелся по всему интернету.

На видео видно, как парень принес на пирс тазик и ведро. Ведро опустил на веревке в море, набрал воду и так смог искупаться не заходя в воду.

С точки зрения закона все вышло идеально. Проходившие мимо полицейские даже замечания ему не сделали. Оно и верно, ведь ни один запрет нарушен не был.

Зрители оценили находчивость молодого человека по достоинству и предложили ему сдавать на лето ведро и тазик в аренду.комментарии

Напомним, что после того, как россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года пляжи в Одессе заминировали, чтобы не дать высадиться вражескому десанту. А жителям города в целях безопасности запретили их посещать.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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