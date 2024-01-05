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На Одесщине зацвел цветок – предвестник весны

На Одесщине зацвел цветок – предвестник весны

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» расцвел уникальный цветок из Красной книги Украины — безвременник анкарский, или в народе известен как брандушка.

Об этом сообщил на своей facebook-странице ученый Иван Русев.

По его словам, цветок в Тузловских лиманах был обнаружен под Новый год. И, по словам ученого, это удивительное явление.

Удивительное явление природы – когда на дворе Новый военный год, это чудо уже «объявило начало весны», увидев свет в бассейне реки Когильник недалеко от г.Татарбунары, —

написал исследователь.

брандушка

Иван Русев рассказал, что это растение является самым ранним эфемероидом (многолетние травянистые растения с коротким весенним циклом развития и летним периодом покоя, – прим. ред.) среди первоцветов.

В Бессарабии цветок встречается достаточно часто. Но ее цветение обычно происходит позже – с февраля.

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Но впервые ученые наблюдают, что растение показало свои первые листочки сразу после зимнего солнцестояния в 2023 году. А зацвели первые цветы в конце декабря.

Наибольшую угрозу для краснокнижного цветка несут люди — выпас скота в зимний период, распашка степей и лесоразведения на степных участках, чрезмерная рекреационная нагрузка, сбор с целью продажи, выкапывание клубнелуковиц.

Также Иван Русев сообщил, что в Нацпарке «Тузловские лиманы» незаконно распаханы около 80% территорий. Поэтому хрупкая красавица из Красной книги исчезла из Нацпарка. Но учёные планируют вернуть ее на территории заповедника.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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