На Одещині зацвіла квітка – передвісник весни

Про це повідомив на своїй facebook-сторінці науковець Іван Русєв.

За його словами, квітку в Тузлівських лиманах виявили під Новий рік. І, зі слів науковця, це дивовижне явище.

Дивовижне явище природи – коли на дворі Новий воєнний рік, це диво вже «оголосило початок весни» побачивши світ у басейні річки Когильник недалеко від м.Татарбунари, –

написав дослідник.

Іван Русєв розказав, що ця рослина є найбільш раннім ефемероїдом (багаторічні трав’янисті рослини з коротким весняним циклом розвитку і літнім періодом спокою, – прим. ред.) серед первоцвітів.

В Бессарабії квітка зустрічається досить часто. Але її цвітіння зазвичай відбувається пізніше – з лютого.

Але вперше науковці спостерігають, що рослина показала свої перші листочки одразу після зимового сонцестояння у 2023 році. А зацвіли перші квіти наприкінці грудня.

Найбільшу загрозу для червонокнижної квітки несуть люди – випасання худоби в зимовий період, розорювання степів та лісорозведення на степових ділянках, надмірне рекреаційне навантаження, збирання з метою продажу, викопування бульбоцибулин.

Також Іван Русєв повідомив, що в Нацпарку “Тузлівські лимани” незаконно розорано близько 80% територій. Через це тендітна красуня з Червоної книги зникла з Нацпарку. Але науковці планують повернути її на території заповідника.