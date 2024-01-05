На Одещині зацвіла квітка – передвісник весни

У Національному природному парку “Тузлівські лимани” розцвіла унікальна квітка з Червоної книги України – пізньоцвіт анкарський, або в народі відома як брандушка.
Про це повідомив на своїй facebook-сторінці науковець Іван Русєв.
За його словами, квітку в Тузлівських лиманах виявили під Новий рік. І, зі слів науковця, це дивовижне явище.
Дивовижне явище природи – коли на дворі Новий воєнний рік, це диво вже «оголосило початок весни» побачивши світ у басейні річки Когильник недалеко від м.Татарбунари, –
написав дослідник.
Іван Русєв розказав, що ця рослина є найбільш раннім ефемероїдом (багаторічні трав’янисті рослини з коротким весняним циклом розвитку і літнім періодом спокою, – прим. ред.) серед первоцвітів.
В Бессарабії квітка зустрічається досить часто. Але її цвітіння зазвичай відбувається пізніше – з лютого.
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Але вперше науковці спостерігають, що рослина показала свої перші листочки одразу після зимового сонцестояння у 2023 році. А зацвіли перші квіти наприкінці грудня.
Найбільшу загрозу для червонокнижної квітки несуть люди – випасання худоби в зимовий період, розорювання степів та лісорозведення на степових ділянках, надмірне рекреаційне навантаження, збирання з метою продажу, викопування бульбоцибулин.
Також Іван Русєв повідомив, що в Нацпарку “Тузлівські лимани” незаконно розорано близько 80% територій. Через це тендітна красуня з Червоної книги зникла з Нацпарку. Але науковці планують повернути її на території заповідника.