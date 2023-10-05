Новости Одессы и Одесской области

На одесском побережье обнаружили чудо-рыбу

На одесском побережье обнаружили чудо-рыбу

На Одесском побережье рыбак-любитель поймал хищную рыбу, которой до сих пор не было в Черном море.

Об этом сообщили в Ихтиологическом обществе Украины.

Вероятно, окунь зашел в наши воды с балластными водами судов, идущих в Черное море через Босфор.

Сейчас известно только 2 зарегистрированных случая отлова такого окуня в наших водах. Если будет еще третий – это будет означать, что в Черном море официально появился новый ихтиологический вид, отмечают рыбаки.

Окунь темный или окунь Шлегеля – большая придонная рыба. Родина происхождения такого вида рыбы – дальневосточные водоемы.Хищник обитает в прибрежных водах Японии, Кореи и Курильских островов, не опускаясь глубже 100 м даже в зимний период. Встречают их и в Босфоре.

Достигает длины 65 см и массы более 4 кг, живет до 20 лет. Как и многие виды морских окуней, является живородящей рыбой, то есть оплодотворение и развитие икринок происходит в теле самки.

Как писала «Одесская жизнь» рыбаки-любители хвалятся уловом редких для наших водоемов экземпляров рыб. Так житель Измаила поймал голыми руками в море акулу, а житель села Троицкое поймал в реке Турунчук 90-килограммового сома.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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