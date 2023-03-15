В центре Одессы разбойник ногой сломал челюсть молодой одесситке

Одесские полицейские сообщили 43-летнему иностранцу о подозрении в разбойном нападении на местную жительницу. Тот на Соборной площади ударил девушку ногой в лицо, чтобы отобрать телефон. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Преступление произошло 12 марта вечером. Заметив, как девушка разговаривает по телефону, злоумышленник двинулся за ней следом, а в подходящий момент ударил ногой в лицо. Потерпевшая упала на тротуар и нападающий отобрал у нее смартфон стоимостью 14 тысяч гривен.

Полицию и скорую на место происшествия вызвали свидетели случившегося. Медики госпитализировали пострадавшую, ей диагностировали перелом челюсти. Правоохранители задержали правонарушителя, он скрылся во дворе на улице Преображенской. Там же полицейские обнаружили и гаджет одесситки, который иностранец, испугавшись ответственности, спрятал в водосточной трубе.

Подозреваемо подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса. Речь идет о нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни или здоровья подвергшегося нападению (разбой), совершенное в условиях военного положения.

Это преступление наказывается лишением свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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