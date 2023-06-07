В пригороде Одессы дедушка умышленно застрелил внука (фото, видео)

84-летний житель поселка Нерубайское под Одессой задержан по подозрению в жестоком убийстве 42-летнего внука. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

Дед из своего ружья застрелил внука, а его тело закопал во дворе. Несколько дней мужчина делал вид, что не знает, где делся его родственник.

Как выяснили правоохранители, что в конце апреля между родственниками на почве неприязненных отношений возник словесный конфликт, в ходе которого дедушка схватил охотничье помповое ружье и дважды попал в голову внуку.

Парень погиб от полученных ранений, а дедушка, чтобы скрыть содеянное, дождался вечера и закопал тело в яму, которая была подготовлена для установки ветряной мельницы во дворе дома.

Соседям дедушка рассказал, что внук якобы записался во льв ВСУ и пошел служить. Полицейские провели санкционированный обыск домовладения пожилого мужчины, в ходе которого обнаружили тело парня и изъяли ряд доказательств.

Пожилому мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве, что предусмотрено частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет.

Напомним, что в Измаильском районе женщина неделю разыскивала пропавшего сына. Полицейские нашли его мертвым в колодце.

Фото и видео: ГУНП в Одесской области