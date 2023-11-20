Новости Одессы и Одесской области

На Одесщине депутат украл у экологов катер за 2,7 миллиона грн

На Одесщине депутат украл у экологов катер за 2,7 миллиона грн

Депутата и экспредседателя одного из райсоветов в Одесской области будут судить за похищение скоростного катера Госэкоинспекции стоимостью 2,7 млн грн.

Ранее имущество находилось на хранении на территории яхт-клуба «Совиньон» в Одессе. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции.

Читайте также: Высокопоставленный чиновник Одесской ОВА украл более 7 млн ​​грн на строительстве больниц

Следователи установили, что чиновник, под предлогом якобы сохранения государственного имущества от вражеских обстрелов, завладел скоростным катером «TUNA» 865 Cabin с двумя подвесными двигателями и автомобильным прицепом.

Чтобы вывезти катер из яхт-клуба, он подыскал паспорт гражданина Украины, который владелец в свое время потерял, и воспользовался им на контрольно-пропускном пункте. На этот же документ чиновник оставил расписку о получении госимущества, указав данные, которые принадлежали совсем другому человеку.

В дальнейшем обвиняемый перевез катер в якобы безопасное место на территорию завода в г. Беляевка и распорядился им по собственному усмотрению, говорится в сообщении прокуратуры.

Где судно находится сейчас, не сообщается. Ущерб Госэкоинспекции составляет более 2 млн 690 тыс  гривен.

Задержали подозреваемого в августе 2023 года. В рамках уголовного производства с целью возмещения ущерба предъявлен гражданский иск.

Еще по теме: В Одесской области задержана группа топ-чиновников за махинации с землей у моря

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить