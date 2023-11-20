На Одесщине депутат украл у экологов катер за 2,7 миллиона грн

Ранее имущество находилось на хранении на территории яхт-клуба «Совиньон» в Одессе. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции.

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Следователи установили, что чиновник, под предлогом якобы сохранения государственного имущества от вражеских обстрелов, завладел скоростным катером «TUNA» 865 Cabin с двумя подвесными двигателями и автомобильным прицепом.

Чтобы вывезти катер из яхт-клуба, он подыскал паспорт гражданина Украины, который владелец в свое время потерял, и воспользовался им на контрольно-пропускном пункте. На этот же документ чиновник оставил расписку о получении госимущества, указав данные, которые принадлежали совсем другому человеку.

В дальнейшем обвиняемый перевез катер в якобы безопасное место на территорию завода в г. Беляевка и распорядился им по собственному усмотрению, говорится в сообщении прокуратуры.

Где судно находится сейчас, не сообщается. Ущерб Госэкоинспекции составляет более 2 млн 690 тыс гривен.

Задержали подозреваемого в августе 2023 года. В рамках уголовного производства с целью возмещения ущерба предъявлен гражданский иск.

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