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На Одещині депутат вкрав у екологів катер за 2,7 мільйона грн

На Одещині депутат вкрав у екологів катер за 2,7 мільйона грн

Депутата та ексголову однієї з райрад на Одещині судитимуть за викрадення швидкісного катера Держекоінспекції вартістю 2,7 млн грн.

Раніше майно знаходилося на зберіганні на території яхт-клубу «Совіньйон» в Одесі. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та поліції.

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Слідчі встановили, що чиновник під приводом нібито збереження державного майна від ворожих обстрілів заволодів швидкісним катером «TUNA» 865 Cabin з двома підвісними двигунами та автомобільним причепом.

 

Щоб вивезти катер із яхт-клубу, він підшукав паспорт громадянина України, який власник свого часу втратив, та скористався ним на контрольно-пропускному пункті. На цей же документ чиновник залишив розписку про отримання держмайна, вказавши дані, які належали зовсім іншій людині.

Надалі обвинувачений перевіз катер у нібито безпечне місце на територію заводу у м. Біляївка та розпорядився ним на власний розсуд, йдеться у повідомленні прокуратури.

Де судно перебуває зараз, не повідомляється. Збитки Держекоінспекції становлять понад 2 млн 690 тис. гривень.

Затримали підозрюваного у серпні 2023 року. У рамках кримінального провадження з метою відшкодування збитків пред’явлено цивільний позов.

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