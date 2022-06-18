На Одесчине задержали корректировщика ударов по мосту через Днестровский лиман

В Одесской области контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали российского агента.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, коллаборант корректировал ракетные удары рашистов по мосту через Днестровский лиман.
Как отметили в ведомстве, о результатах обстрелов подозреваемый сообщал своему «куратору» через закрытые каналы связи.
Больше подробностей об ударах по мосту через Днестровский лиман:
- Попытка номер пять: рашисты снова атаковали ракетами мост через Днестровский лиман;
- Рашисты не оставляют попыток «добить» мост через Днестровский лиман;
- Рашисты в третий раз ударили по мосту через Днестровский лиман;
- Рашисты снова ударили по мосту в Затоке: он разрушен.