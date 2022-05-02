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Рашисты в третий раз ударили по мосту через Днестровский лиман

Рашисты в третий раз ударили по мосту через Днестровский лиман

Сегодня, 2 мая 2022 года, российские агрессоры нанесли очередной, уже третий по счету, ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области.

Об этом сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одещина. Враг совершил ракетный обстрел моста через Днестровский лиман»,

– написал он в соцсетях.

При этом Братчук добавил, что информация уточняется.

Стоит отметить, что сигнала тревоги не было, и в этой связи есть основания предполагать, что по мосту стреляли сверхзвуковыми ракетами «Оникс» из берегового комплекса «Бастион» с территории оккупированного Крыма.

Напомним, первый ракетный удар по мосту в Затоке враг нанес 26 апреля. Тогда из трех ракет две не попали в цель, а одна частично повредила сооружение.

27 апреля по мосту в Затоке был нанесен второй удар. В результате мост был разрушен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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