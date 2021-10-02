В Одессе BMW «поцеловал» шлагбаум и перевернулся (фото)

Сегодня ночью, 2 октября, в Малиновском районе Одессы случилось ДТП с «перевертышем».

Не справился с управлением

По сообщению Патрульной полиции Одесской области, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Тираспольское шоссе, не выбрал безопасную скорость движения и в результате, не справившись с управлением, наехал на железнодорожный шлагбаум, а после машина перевернулась.

Сообщается, что пострадавших в результате ДТП нет.

Правоохранители составили на 38-летнего водителя административный протокол.

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Фото пресс-службы Патрульной полиции Одесской области