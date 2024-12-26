На Одесчине школьники наколядовали более 11 тысяч для военных

Юные артисты под руководством Натальи Волошиной посетили с колядками местные учреждения: отдел образования громады, районный совет, РГА, городской совет, Центральную районную больницу, отделы полиции и ГСЧС.

Во время выступлений дети включили патриотическую тематику и организовали сбор средств. В целом удалось собрать 11 060 гривен. Все средства перечислили на приобретение автомобиля для службы РЭБ 184 батальона 122 бригады ТРО.

Представители воинской части поблагодарили участников театрального кружка за поддержку и отметили важность их вклада в приближение победы.

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