На Одесчине школьники наколядовали более 11 тысяч для военных

В Болграде воспитанники театрального кружка «Премьера» организовали Рождественский Вертеп и провели сбор средств для военных. Об этом сообщает Болградский центр детского и юношеского творчества.
Юные артисты под руководством Натальи Волошиной посетили с колядками местные учреждения: отдел образования громады, районный совет, РГА, городской совет, Центральную районную больницу, отделы полиции и ГСЧС.
Во время выступлений дети включили патриотическую тематику и организовали сбор средств. В целом удалось собрать 11 060 гривен. Все средства перечислили на приобретение автомобиля для службы РЭБ 184 батальона 122 бригады ТРО.
Представители воинской части поблагодарили участников театрального кружка за поддержку и отметили важность их вклада в приближение победы.
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