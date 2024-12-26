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На Одещині школярі наколядували понад 11 тисяч для військових

На Одещині школярі наколядували понад 11 тисяч для військових

У Болграді вихованці театрального гуртка «Прем’єра» організували Різдвяний Вертеп та провели збір коштів для військових. Про це повідомляє Болградський центр дитячої та юнацької творчості.

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Юні артисти під керівництвом Наталі Волошиної відвідали з колядками місцеві установи: відділ освіти громади, районну раду, РДА, міську раду, Центральну районну лікарню, відділи поліції та ДСНС.

Під час виступів діти включили патріотичну тематику та організували збір коштів. Загалом вдалося зібрати 11 060 гривень. Усі кошти перерахували на придбання автомобіля для служби РЕБ 184 батальйону 122 бригади ТРО.

Представники військової частини подякували учасникам театрального гуртка за підтримку та відзначили важливість їхнього внеску у наближення перемоги.

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