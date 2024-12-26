На Одещині школярі наколядували понад 11 тисяч для військових

«Щедрика» грали на гамелані, а індонезієць колядував: як українці святкували Різдво на Балі Традиційні вишиванки, колядки та 12 різдвяних страв. Ніби звичайне святкування Різдва, однак в іншій частині світу, в Індонезії на Балі. Тут ще та задача відшукати пшеницю для куті, бо довкола росте лише рис, але це вже третє Різдво на острові за усіма українськими традиціями. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Різдво Христове: традиції, прикмети, заборони Сьогодні, 25 грудня 2024 року православні християни відзначають за новим церковним календарем одне з найголовніших свят – Різдво Христове. Це свято встановлено на згадку про народження Ісуса Христа. Про традиції, прикмети та заборони цієї дати і яке церковне свято сьогодні відзначають за старим стилем – у матеріалі «Одеського життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як колядують, щедрують та засівають у селі Загнітків на Кодимщині У давнину зимові свята (святки) тривали від 24 грудня до 6 січня. Це період так званого зимового сонцевороту. І нині ми повернулися до цих традицій святкування. Каскад обрядових дій так чи інакше стосувався завершення хліборобського циклу, що підтверджують численні ритуальні дійства (кутя, посівання зерном, виготовлення дідуха тощо). Отже, розповідаємо про кожен з них. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ